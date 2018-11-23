В Кремле объяснили появление вертолетов, которые перевозили людей в сетке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 22 ноября на территории Кремля проходили регулярные учения спецслужб.
Так Песков прокомментировал появление вертолетов, которые перевозили в сетках людей над Кремлем, сообщает Интерфакс.
"Я могу подтвердить, что проходили учения, ничего в этом нет экстраординарного. Вы знаете, что Кремль - это действующая резиденция главы государства и, хотя большая часть резиденции открыта для публики - это, естественно, режимный объект", - сказал он.
По словам пресс-секретаря президента, "проведение подобных учений вполне нормальная практика".
"Какие там стадии (учений) и что будет происходить на каждой из них, я не знаю, об этом нужно справляться в ФСО", - добавил Песков.
Напомним, 22 ноября в Москве над Кремлем пролетели два вертолета, к одному из них был прикреплен трос с платформой, на которой находились вооруженные мужчины в военной форме.
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