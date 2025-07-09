В Кремле не решились раскритиковать Трампа за заявления, что Путин «говорит много бреда»
Президент США Дональд Трамп, 12 мая 2025 года (Фото: REUTERS/Nathan Howard/File Photo)
В Кремле заявили, что «достаточно спокойно» относятся к резким высказываниям президента США Дональда Трампа в адрес российского диктатора Владимира Путина.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает The Moscow Times.
Он отметил, что американский президент «известен своей жесткой стилистикой», однако Москва «рассчитывает продолжать диалог» и «линию на починку изрядно поломанных двусторонних отношений» с Вашингтоном.
Накануне Трамп заявил, что российский Путин говорит «много бреда» и его слова не имеют смысла.
«Мы слышим много бреда со стороны Путина, если говорить по правде. Он всегда очень дружелюбный, но все это [его слова] на самом деле не имеет смысла», — заявил он 8 июля во время разговора с журналистами.
3 июля Трамп и Путин провели телефонный разговор, который длился более часа.
Путин во время разговора повторил о своих намерениях не отступать от целей по «устранению причин конфликта в Украине».
4 июля президент Трамп во время общения с журналистами заявил, что «разочарован» беседой с Путиным.