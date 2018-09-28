28 сентября 2018, пятница

В Кремле не смогли подтвердить информацию о награждении Путиным полковника Чепиги

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Руслан Боширов оказался полковником ГРУ Анатолием Чепигой
Фото: theins.ru

Руслан Боширов оказался полковником ГРУ Анатолием Чепигой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о награждении Владимиром Путиным человека по фамилии Чепига.

"У меня нет информации о том, что человек с таким именем награждался", - цитирует его заявление ТАСС.

Напомним, что журналисты-расследователи Bellingcat и The Insider установили, что в декабре 2014 года президент РФ Владимир Путин присвоил звание героя РФ полковнику ГРУ Анатолию Чепиге "за выполнение миротворческой миссии".

По данным расследователей, Анатолий Чепига – настоящее имя Руслана Боширова, которого власти Великобритании считают причастным к отравлению в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом Лондон не исключает, что россияне использовали фальшивые имена.

4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, было разработано в России.

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5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

13 сентября на российском пропагандистском телеканале RT вышло интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. Они заявляли, что приехали в Солсбери, чтобы "посмотреть на знаменитый собор". Россияне заверили, что в Великобританию они приехали, чтобы "отдохнуть и оторваться".

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