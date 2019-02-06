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В Кремле не смогли ответить, в каком статусе Янукович находится в России

Сегодня, 12:30
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EPA

В Кремле заявили об отсутствии претензий к Януковичу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России нет никаких претензий к экс-президенту Украины Виктору Януковичу.

Отвечая на уточняющий вопрос, относительно юридических оснований нахождения Януковича на территории РФ, поскольку граждане Украины могут находиться на территории РФ до 90 суток без оформления необходимых разрешений, Песков заявил: "Я не думаю, что на него это распространяется", сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, в РФ к Януковичу относятся "однозначно как к бывшему президенту Украины".

В то же время Песков не смог ответить на вопрос, в каком статусе Янукович находится на территории России.

"Мне это нужно уточнить, вопрос интересный", - сказал он.

Напомним, Оболонский районный суд Киева приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы. Янукович осужден за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ.

Генеральная прокуратура Украины, которая просила для Януковича 15 лет тюрьмы, отказалась подавать апелляцию на приговор экс-президенту.

Теги:   Кремль Россия Виктор Янукович

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