В Кремле начали готовиться к новому президентскому сроку Путина — СМИ 29 октября, 01:22 В Кремле надеются, что до 2024 года полномасштабная война против Украины закончится (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

В администрации российского диктатора Владимира Путина начали готовиться к выборам президента 2024 года и уже проводят совещания, сообщает издание Медуза в пятницу, 28 октября, со ссылкой на источники.

Близкие к Кремлю собеседники Медузы заявили, что пока там «понимают только самые общие „контуры“ предстоящих выборов», но кампания уже планируется «под Путина», а «о каких-то других кандидатах [от российского режима] речи не идет».



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Один источник сказал, что «либеральных кандидатов не будет даже для вида», а «спарринг-партнерами» главы кремлевского режима станут представители парламентских партий.

По словам другого собеседника издания, обычно Кремль начинает подготовку к президентским выборам примерно за полтора года: сначала определяются «контуры» кампании, затем назначаются политтехнологи, «отвечающие» за голосования в регионах. За несколько месяцев до дня выборов в регионах готовят «мобилизационные сетки» — определяется, кто и каким образом будет «мобилизовывать» бюджетников «и других лояльных власти избирателей». В это же время определяют финальную «идеологическую стратегию».

Как пишет Медуза, пока суть стратегии режима Путина непонятна — известно только, что новая кампания будет построена вокруг «антизападных нарративов» и фантазий о «великой России». В то же время во внутриполитическом блоке Кремля убеждены, что «это не то, что волнует избирателя», а то, что интересно Путину.

«На данный момент в Кремле надеются, что до президентских выборов война с Украиной будет закончена. Но чем именно — неясно», — сообщает издание.

По информации источника издания, в Кремле хотят «добиться для Путина рекордных результатов», чтобы показать Западу «популярность» российского диктатора и имитацию «тотальной поддержки».

Политтехнолог, сотрудничающий с Кремлем, заявил журналистам, что «самым логичным и понятным вариантом» для путинского режима было бы отложить выборы в 2024 году, объявив в России военное положение.

«К 2024 году экономические последствия санкций и изоляции проявятся в полной мере. Понятно, что результат можно показать какой угодно, но зачем надо будоражить население не самыми правдоподобными рекордными цифрами?» — сказал он, добавив, что такой сценарий маловероятен.