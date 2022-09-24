В Кремле думают ввести военное положение и запретить выезд мужчин — СМИ 24 сентября, 23:27 Путин не оставляет своих намерений захватить Украину (Фото:Thibault Camus / Pool via REUTERS)

В Кремле обсуждают возможность введения в России военного положения и запрещения выезда мужчин за границу, пишет российское издание Верстка со ссылкой на источники в парламенте РФ.

По словам собеседников издания, военное положение в РФ могут ввести в том случае, если Украина продолжит «атаковать» так называемые «присоединенные территории», то есть оккупированные РФ территории Украины, которые Россия хочет аннексировать в результате псевдореферендумов, и на которых ВСУ ведут законные боевые действия для их освобождения от россиян.

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План ввести военное положение два источника, близкие к Кремлю, называли «нежелательным, но возможным».



Кроме того, по словам одного из них, запрет на выезд из России подлежащим призыву мужчинам может быть объявлен еще до аннексии украинских территорий, поскольку власти оценивают поток выезжающих из страны как «вызывающий тревогу».

Как пишет издание, в начале недели этот план будет обсуждаться президентом Владимиром Путиным и представителями парламента и правительства, тогда и будет окончательно сформулировано решение.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении «частичной» мобилизации в РФ.

По официальным данным минобороны РФ, планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Однако по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину 1 миллион россиян. Кремль мобилизует преимущественно представителей нацменьшинств, что может свидетельствовать о проведении этнических чисток.

Кроме того, с 23 по 28 сентября Россия проводит псевдореферендумы «за присоединение к РФ» в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, которыми хочет создать якобы «законный» повод для их аннексии.

Украина и страны цивилизованного мира заявили, что никогда не признают результаты российского псевдореферендума, проводимого на незаконной основе, с фальсификациями и под вооруженным давлением на местное население.

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