«Или выбросить, или детям отдать». Кремлевским чиновникам запретили пользоваться iPhone — СМИ 20 марта, 13:15 По данным СМИ, кремлевским чиновникам запретили пользоваться iPhone (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Кремлевским чиновникам запретили пользоваться iPhone, они должны избавиться от смартфонов Apple до конца марта, сообщает Коммерсант.

«До конца марта сотрудникам внутриполитического блока администрации президента (АП) рекомендовано поменять телефоны iPhone, если они ими пользуются, на смартфоны других марок и с другой операционной системой», — говорится в сообщении.

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По информации издания, эту информацию довели до чиновников в начале месяца.

Источник заявил, что, возможно, Кремль даже закупит новые «безопасные телефоны» для своих сотрудников, чтобы облегчить им отказ от американской техники.

Близкий к Кремлю собеседник заявил, что похожие рекомендации получат и чиновники региональных внутриполитических блоков.

«iPhone — все. Или выбросить, или детям отдать. Это за март придется сделать всем», — сказал один из участников семинара, на котором сообщили, что iPhone будет запрещено использовать.

Еще один участник семинара заявил, что поначалу среди участников возникла дискуссия по поводу необходимости такой меры, но точку в обсуждении поставил курирующий внутреннюю политику первый замглавы АП Сергей Кириенко.

Он же установил для своих сотрудников крайний срок замены iPhone — 1 апреля.