В Красноярске на фоне визита Путина здание мэрии забросали коктейлями Молотова - видео Сегодня, 10:33 2400 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Baza/YouTube Неизвестный бросил в мэрию три коктейля Молотова, после чего сбежал Скриншот с видео Baza/YouTube

На фоне визита главы Кремля Владимира Путина в Красноярск по случаю открытия Универсиады здание городской администрации забросали бутылками с зажигательной смесью.

Данный инцидент произошел 3 марта, однако соответствующее видео, снятое камерой наружного наблюдения, появилось только сейчас.

На нем видно, как к мэрии подходит мужчина, который зажигает три коктейля Молотова и бросает их в здание, после чего убегает.

При этом его личность и мотивы на данное время не известны.