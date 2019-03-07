В Красноярске на фоне визита Путина здание мэрии забросали коктейлями Молотова - видео
Сегодня, 10:33
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На фоне визита
главы Кремля Владимира Путина в Красноярск по случаю открытия Универсиады
здание городской администрации забросали бутылками с зажигательной смесью.
Данный инцидент произошел 3 марта, однако соответствующее видео, снятое камерой
наружного наблюдения, появилось только сейчас.
На нем видно, как
к мэрии подходит мужчина, который зажигает три коктейля Молотова и бросает их в
здание, после чего убегает.
При этом его личность
и мотивы на данное время не известны.