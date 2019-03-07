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В Красноярске на фоне визита Путина здание мэрии забросали коктейлями Молотова - видео

Сегодня, 10:33
2400
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Скриншот с видео Baza/YouTube

Неизвестный бросил в мэрию три коктейля Молотова, после чего сбежал

На фоне визита главы Кремля Владимира Путина в Красноярск по случаю открытия Универсиады здание городской администрации забросали бутылками с зажигательной смесью.

Данный инцидент произошел 3 марта, однако соответствующее видео, снятое камерой наружного наблюдения, появилось только сейчас.

На нем видно, как к мэрии подходит мужчина, который зажигает три коктейля Молотова и бросает их в здание, после чего убегает.

При этом его личность и мотивы на данное время не известны.

Теги:   Видео Коктейли Молотова Владимир Путин Россия Всемирная Универсиада Красноярск

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