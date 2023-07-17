В Краснодарском крае РФ упал штурмовик Су-25 — росСМИ
Момент вероятного падения российского штурмовика в море попал на видео (Фото:NV)
В Краснодарском крае РФ упал российский штурмовик Су-25.
Видео момента вероятного падения появилось в российских Telegram-каналах.
На нем видно, как самолет падает в море. Один пилот, вероятно, успел катапультироваться.
Сообщается, что инцидент произошел в Ейском лимане — заливе в Азовском море — в нескольких километрах от пляжа в отдыхающими.
Над местом крушения штурмовика кружит авиация.
По данным издания Baza, самолет совершал тренировочный полет и упал недалеко от аэродрома.
Пилот успел катапультироваться, спасатели достали его из воды.
Причина падения Су-25 пока не сообщается.
13 мая в Брянской области РФ почти одновременно упали два российских военных вертолета Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35, экипажи погибли. Об этом писали российские государственные СМИ и выкладывали видео в соцсети очевидцы, но официально российские власти не комментировали инциденты и количество потерянных летательных аппаратов.
Позже стало известно, что их сбили Воздушные силы Украины из ЗРК Patriot.