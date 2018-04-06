В Краснодаре рабочие из КНДР и Таджикистана устроили на стройплощадке массовую драку - видео

На строительной площадке в российском Краснодаре рабочие из Северной Кореи и Таджикистана устроили массовую драку.
Соответствующее видео, снятое одним из очевидцев побоища, было опубликовано на сервисе YouTube.
Как видно на обнародованных кадрах, во время драки рабочие не гнушались использовать подручные предметы, в частности, палки и камни.
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Официальных данных о пострадавших в результате столкновения нет. Также неизвестно, что стало причиной конфликта между гастарбайтерами.
Ранее сообщалось, что в Киеве массовая драка на Виноградаре закончилась ножевым ранением одного из участников.
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