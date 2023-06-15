В Краснодаре прогремели взрывы — видео

15 июня, 09:06
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Ночью в Краснодаре прогремели взрывы (Фото:Скриншот/YouTube/Lanardo Silver)

Ночью в Краснодаре прогремели взрывы (Фото:Скриншот/YouTube/Lanardo Silver)

Ночью в четверг, 15 июня, в Краснодаре прогремели взрывы.

Видео взрывов местные жители опубликовали в социальных сетях.

Судя времени, указанном на видео, взрыв прогремел около 00:25.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1669223594176524288?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg

На одном из опубликованых роликов слышно как местный житель после взрыва говорит: «Это че?».

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=sEQ872II-Z0&t=9s

Так называемый «председатель» оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что в четверг, 15 июня, Крым атаковали беспилотники.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Краснодарский край Краснодар Война России против Украины

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