В Краснодаре прогремели взрывы — видео 15 июня, 09:06 Ночью в Краснодаре прогремели взрывы (Фото:Скриншот/YouTube/Lanardo Silver)

Ночью в четверг, 15 июня, в Краснодаре прогремели взрывы.

Видео взрывов местные жители опубликовали в социальных сетях.

Судя времени, указанном на видео, взрыв прогремел около 00:25.

На одном из опубликованых роликов слышно как местный житель после взрыва говорит: «Это че?».

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Так называемый «председатель» оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что в четверг, 15 июня, Крым атаковали беспилотники.