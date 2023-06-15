В Краснодаре прогремели взрывы — видео
Ночью в Краснодаре прогремели взрывы (Фото:Скриншот/YouTube/Lanardo Silver)
Ночью в четверг, 15 июня, в Краснодаре прогремели взрывы.
Видео взрывов местные жители опубликовали в социальных сетях.
Судя времени, указанном на видео, взрыв прогремел около 00:25.
На одном из опубликованых роликов слышно как местный житель после взрыва говорит: «Это че?».
Так называемый «председатель» оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что в четверг, 15 июня, Крым атаковали беспилотники.