В Кракове возле генконсульства РФ появился сквер Свободной Украины

16 апреля, 04:30
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Перед голосованием к депутатам обратился городской голова Львова (Фото:krakow.pl)

Перед голосованием к депутатам обратился городской голова Львова (Фото:krakow.pl)

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Депутаты горсовета Кракова предоставили скверу вблизи генконсульства РФ название Свободной Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

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«Во время сессии депутаты, в частности, приняли решение, что безымянный сквер в участке № 1 Старого города на отрезке от ул. Кроводерской в Биборский сквер будет называться Свободной Украины», — говорится в сообщении.

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Перед голосованием к депутатам обратился городской голова Львова, который является городом-побратимом Кракова. Андрей Садовый подчеркнул, что горсовет польского города делает «мощный шаг для Польши и Украины».

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Польша Украина-Польша Война России против Украины

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