19 октября 2018, пятница

В Косово сделали шаг к созданию собственной регулярной армии

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Силы безопасности Косово планируют преобразовать в регулярную армию

Силы безопасности Косово планируют преобразовать в регулярную армию

Косово спустя десять лет после провозглашения независимости делает первые шаги, направленные на формирование собственных регулярных вооруженных сил. 

Парламент в Приштине проголосовал за преобразование Косовских сил безопасности (Kosovo Security Force), предназначенных для реагирования на чрезвычайные ситуации, в регулярную армию, сообщает DW.

Сербия резко раскритиковала планы Косово. Министр обороны Сербии Александар Вулин заявил в Белграде, что создание армии в Косово станет опасностью для мира и будет угрожать "Сербии и сербам".

После окончания войны в Косово в 1999 году безопасность в этом регионе обеспечивают военнослужащие НАТО из миссии KFOR. В настоящее время в ней задействованы более четырех тысяч солдат и офицеров.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. С тех пор его независимость признали более 110 государств. Сербия по-прежнему считает Косово одной из своих провинций.

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