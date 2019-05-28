В Косово отпустили задержанного россиянина
Россиянин, которого задержали во время спецоперации в населенных сербами районах Косово, вышел на свободу.
Об этом сообщила представитель миссии ООН в Косово Санам Долатшахи, пишет Интерфакс.
«Один сотрудник МООНК, гражданин РФ, отпущен на свободу», — сказала она.
Напомним, 28 мая сербская армия была приведена в полную боевую готовность после сообщений о том, что косовская полиция вошла в населенные сербами районы республики, где провела несколько арестов.
Президент Сербии Александр Вучич заявил о задержании гражданина России.
Позже арест россиянина подтвердили и власти Косово. По словам президента страны, он «маскировался под дипломата».
МИД России потребовало от властей Косово отпустить российского сотрудника миссии ООН.