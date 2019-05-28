В Косово отпустили задержанного россиянина 28 мая, 16:27 Цей матеріал також доступний українською Laura Hasani/Reuters Косовская полиция провела несколько арестов в населенных сербами районах республики Laura Hasani/Reuters

Россиянин, которого задержали во время спецоперации в населенных сербами районах Косово, вышел на свободу.

Об этом сообщила представитель миссии ООН в Косово Санам Долатшахи, пишет Интерфакс.

«Один сотрудник МООНК, гражданин РФ, отпущен на свободу», — сказала она.

Напомним, 28 мая сербская армия была приведена в полную боевую готовность после сообщений о том, что косовская полиция вошла в населенные сербами районы республики, где провела несколько арестов.

Президент Сербии Александр Вучич заявил о задержании гражданина России.

Позже арест россиянина подтвердили и власти Косово. По словам президента страны, он «маскировался под дипломата».

МИД России потребовало от властей Косово отпустить российского сотрудника миссии ООН.







