В Конгрессе США отклонили план Трампа по отмене автоматического гражданства для детей иностранцев

Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан отклонил предложение президента США Дональда Трампа об отмене права для детей иностранцев на получение американского гражданства на основании рождения в США.

"Вы, очевидно, не можете этого сделать. Вы не можете отменить гражданство по рождению указом президента", - цитирует его заявление The Washington Post.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отменить право на получение американского гражданства для детей иностранцев и мигрантов, родившихся на территории Соединенных Штатов.

В соответствии с 14-й поправкой Конституции США, ребенок, родившийся на территории США, независимо от того, рожден ли он негражданином или нелегальным мигрантом, считается гражданином этой страны. Подобные нюансы законодательства уже породили феномен так называемого родового туризма.