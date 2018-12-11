В Конгрессе приняли резолюцию, осуждающую строительство газопровода Северный поток 2 Сегодня, 04:01 64 Цей матеріал також доступний українською Строительство газопровода Северный поток 2

Нижняя палата Конгресса США приняла двухпартийную резолюцию, в которой осуждается строительство газопровода Северный поток 2.

Об этом передает Bloomberg.

Конгрессмены призвали правительства европейских стран отказаться от строительства, а президента США Дональда Трампа ввести дополнительные санкции против РФ.

В резолюции говорится, что Северный поток 2 является "радикальным шагом назад для европейской энергетической безопасности и интересов Соединенных Штатов".

Напомним, группа из 39 американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа использовать "все имеющиеся в ее распоряжении средства" для предотвращения строительства газопровода Северный поток-2.

Северный поток 2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком – 55 млрд куб. м газа.

Северный поток 2 проляжет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.