В Конгресс внесли законопроект о принятии Пуэрто-Рико 51-ым штатом

Сайт американского законодательного органа сообщает, что в Конгресс США был внесен законопроект о принятии Пуэрто-Рико в состав Соединенных Штатов в качестве 51-ого штата.

Законопроект внесен представителем Пуэрто-Рико в нижней палате конгресса США Дженнифер Гонсалес-Колон.

Напомним, в июне 2017 года большинство жителей Пуэрто-Рико, которое называют "неинкорпорированной территорией США", проголосовали на референдуме за превращение их страны в 51-й штат США.

По итогам референдума местные парламентарии отправились в Вашингтон с петицией к Конгрессу утвердить итог референдума.

Для положительного решения требуется простое большинство обеих палат законодательного органа и ассигнация президента.