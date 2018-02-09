В Конгресс США внесли законопроект против проведения военного парада

В Конгресс США внесли законопроект, запрещающий финансирование мероприятий по организации и проведению военного парада, предложенного президентом Дональдом Трампом.

Инициаторами документа выступили члены Демократической партии США, сообщает Радио Свобода.

"Налогоплательщики не должны оплачивать демонстрацию грубой силы, присущую авторитарным режимам", – заявил конгрессмен от Техаса Марк Визи.

По его словам, все граждане США благодарны военным за их службу, "но устраивать дорогостоящие политические игры единственно с целью повышения рейтинга Трампа было бы оскорблением наших вооруженных сил и отвлечением ресурсов".

Визи добавил, что эти ресурсы могли бы с гораздо большей пользой послужить военнослужащим, находящимся на действительной службе, и ветеранам.

Ранее сообщалось, что президент Трамп дал поручение Пентагону провести большой парад вооруженных сил США в Вашингтоне в этом году.

По данным СМИ, решение о проведении парада в Вашингтоне Трамп принял после того, как присутствовал на традиционном военном параде по случаю Дня взятия Бастилии в Париже 14 июля 2017 года по приглашению президента Эммануэля Макрона.

По информации журналистов, тот парад произвел на американского лидера глубокое впечатление.

Трамп признался, что хотел бы организовать "большой парад" с целью демонстрации военной мощи США в День независимости, 4 июля, на Пенсильвания-авеню.

Военные парады в Вашингтоне проводились лишь по особым поводам, однако до сих пор не было принято организовывать в День независимости подобные мероприятия с участием военных подразделений и бронетехники.