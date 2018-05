В Конго объявили о вспышке лихорадки Эбола: 17 погибших

В Демократической Республике Конго объявили о новой вспышке опаснейшей лихорадки Эбола спустя почти 10 месяцев после завершения предыдущей вспышки.

Как сообщает AFP со ссылкой на официальные данные, на сегодняшний день умерли 17 человек на северо-западе страны.

#BREAKING 'New outbreak' of Ebola kills 17 in northwest DR Congo: officials