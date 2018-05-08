В Конго объявили о вспышке лихорадки Эбола: 17 погибших

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

В Демократической Республике Конго объявили о новой вспышке опаснейшей лихорадки Эбола спустя почти 10 месяцев после завершения предыдущей вспышки.

Как сообщает AFP со ссылкой на официальные данные, на сегодняшний день умерли 17 человек на северо-западе страны.

Министерство здравоохранения ДР Конго подтвердило два случая заболевания лихорадкой Эбола, передает AP.

Специалисты взяли пять образцов в Бикоро на северо-западе страны для лабораторного анализа в Национальном институте биологических исследований. Два образца показали положительный результат на вирус Эбола.

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Это девятая вспышка геморрагической лихорадки в Конго с 1976 года.

Напомним, что летом 2017 года вспышка заболеваний лихорадкой Эбола в ДР Конго прекратилась. 

Прошлогодняя вспышка лихорадки Эбола в ДРК была зафиксирована примерно через год после окончания в Западной Африке наиболее смертоносной эпидемии этого заболевания. Тогда от вируса умерли более 11,3 тыс. человек, а количество инфицированных достигло 28,6 тыс.

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