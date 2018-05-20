В Конго из-за новой вспышки вируса Эбола умерли 26 человек

Это - девятая вспышка лихорадки Эбола в Конго

В Демократической Республике Конго умерли уже 26 человек из-за новой вспышки вируса Эбола.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны, передает DW.

Также в ведомстве сообщили об обнаружении еще четырех новых подтвержденных случаев опасного заболевания в расположенном на северо-западе страны городе Ибоко. Таким образом общее количество подтвержденных инфицированных достигло 21. Четыре случая заболевания выявлено в городе-миллионнике Мбандака.

Это - девятая вспышка лихорадки Эбола в Конго. Последняя была зафиксирована в 2017 году.

Ранее сообщалось о 17 умерших. В Конго уже доставили первую партию вакцин против лихорадки Эбола.