В Конго из-за новой вспышки вируса Эбола умерли 26 человек

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Это - девятая вспышка лихорадки Эбола в Конго

Это - девятая вспышка лихорадки Эбола в Конго

В Демократической Республике Конго умерли уже 26 человек из-за новой вспышки вируса Эбола.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны, передает DW.

Также в ведомстве сообщили об обнаружении еще четырех новых подтвержденных случаев опасного заболевания в расположенном на северо-западе страны городе Ибоко. Таким образом общее количество подтвержденных инфицированных достигло 21. Четыре случая заболевания выявлено в городе-миллионнике Мбандака.

Это - девятая вспышка лихорадки Эбола в Конго. Последняя была зафиксирована в 2017 году. 

Ранее сообщалось о 17 умерших. В Конго уже доставили первую партию вакцин против лихорадки Эбола.

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