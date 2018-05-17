В Конго доставили первую партию вакцин против лихорадки Эбола

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В Конго началась новая вспышка лихорадки Эбола

В Конго началась новая вспышка лихорадки Эбола

В Демократическую Республику Конго доставили первую партию вакцин от лихорадки Эбола.

По данным организации ООН, 16 мая в столицу Киншаса прибыли 4 тысячи доз вакцин.

Дополнительные поставки будут организованы в ближайшие дни.

В пресс-службе организации подчеркнули, что специалисты начали подготовку для начала вакцинации населения.

Напомним, в Конго объявили о новой вспышке опаснейшей лихорадки Эбола спустя почти 10 месяцев после завершения предыдущей вспышки. Министерство здравоохранения страны подтвердило два случая заболевания. Это девятая вспышка геморрагической лихорадки в Конго с 1976 года.

Прошлогодняя вспышка лихорадки Эбола в ДРК была зафиксирована примерно через год после окончания в Западной Африке наиболее смертоносной эпидемии этого заболевания. Тогда от вируса умерли более 11,3 тысяч человек, а количество инфицированных достигло 28,6 тысяч.

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