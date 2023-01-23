США должны передать Украине ATACMS для ударов по Крыму — сенатор Маккол 23 января, 16:41 Пуск ракеты ATACMS (Фото:Минобороны США)

США необходимо отправить в Украину оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия, заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей республиканец Майкл Маккол.

В интервью ABC он подчеркнул, что такие ракеты нужны Украине, чтобы наносить удары по Крыму, где находятся иранские беспилотники, которые использует РФ.

Он отметил, что украинцы раньше успешно осваивали все виды вооружений, предоставленные США.

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«ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin, РСЗО HIMARS. Они побеждают, когда мы даем то, что им нужно», — сказал Маккол.

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Замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Каль 16 января заявил, что США «признают», что Украине нужно наносить удары дальше линии фронта. Так он прокомментировал возможность поставок Украине дальнобойных ракет. Однако в новый пакет военной помощи Штаты не включили дальнобойные ATACMS и ракеты GLSDB, которые способны поражать цели на расстоянии 160 километров.

20 января CNN сообщил, что британские чиновники готовы передать Украине аналоги ракет ATACMS.