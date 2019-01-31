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В конгрессе США представили законопроект о неприменении ядерного оружия первыми

Сегодня, 03:33
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EPA

Демократы предложили законодательно закрепить в США политику неприменения ядерного оружия первыми

Демократы в конгрессе внесли на рассмотрение законопроект, призванный запретить США применять ядерное оружие в ходе военных конфликтов первыми.

Как передает The Hill, с подобным предложением выступили сенатор Элизабет Уоррен и глава комитета палаты представителей по вооруженным делам Адам Смит.

Уточняется, что законопроектом предлагается сделать отказ от применения ядерного оружия первыми официальной политикой США.

"Наша нынешняя ядерная стратегия не просто устарела - сейчас она опасна.  Ясно заявив, что сдерживание - это единственная цель нашего арсенала, законопроект снизит шансы на просчеты в ядерной сфере, а также поможет сохранить моральное и дипломатическое лидерство США в мире", - приводит издание заявление авторов законопроекта.

Газета отмечает, что с тех пор, когда президент США Дональд Трамп вступил в должность, демократы уже несколько раз представляли подобные законопроекты, но пока - безрезультатно.

Теги:   Демократическая партия США Конгресс США Ядерное оружие США

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