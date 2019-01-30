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В Конгрессе США потребовали от Минфина обосновать снятие санкций с компаний Дерипаски

Сегодня, 10:36
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EPA

В Конгрессе требуют от Минфина объяснить, почему компании Дерипаски вывели из-под санкций

Главы трех комитетов, возглавляемых демократами в Палате представителей США, обратились в Минфин с требованием обосновать решение снять санкции с трех российских компаний, связанных с олигархом Олегом Дерипаской.

Об этом говорится в официальном письме, обнародованном на сайте Финансового комитета нижней палаты Конгресса США.

В письме конгрессмены требуют от министра финансов до 5 февраля предоставить документы о решении, которое привело к исключению из списка санкций компаний EN+, Русал и ЕвроСибЕнерго.

Напомним, 28 января Минфин США исключил из списка санкций три компании, принадлежащие россиянину Олегу Дерипаске.

В то же время сам Дерипаска остается в списке санкций.

Снятие санкций стало возможным после реструктуризации и изменений в корпоративном управлении компаний - Дерипаска согласился сократить свое участие в компаниях.

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Теги:   Россия Санкции США США Олег Дерипаска

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