В Конгрессе США использовали флаг «ДНР» в качестве тряпки — видео
Флаг «ДНР» использовали для чистки обуви (Фото:Serhiy Prytula/Twitter)
Флаг прокремлевской террористической организации «ДНР» превратился в Конгрессе США в тряпку для обуви.
Соответствующее видео опубликовал у себя в соцсетях Сергей Притула, который вместе с другими представителями украинского волонтерского движения был приглашен туда Комиссией по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия).
Представители Razom for Ukraine, Blue/Yellow for Ukrainе и фонда Повернись живим выступили перед американскими конгрессменами касательно своей работе для укрепления обороноспособности Украины и поддержки ее гражданского общества.
После этого представитель Хельсинкской комиссии Кайл Паркер, который в свое время стоял за так называемым «законом Магнитского», решил продемонстрировать свое отношение к марионеткам Кремля, использовав флаг «ДНР», чтобы почистить им свои ботинки, после чего к нему присоединились и другие присутствующие.