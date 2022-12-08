В Конгрессе США использовали флаг «ДНР» в качестве тряпки — видео

8 декабря, 11:50
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Флаг «ДНР» использовали для чистки обуви (Фото:Serhiy Prytula/Twitter)

Флаг «ДНР» использовали для чистки обуви (Фото:Serhiy Prytula/Twitter)

Флаг прокремлевской террористической организации «ДНР» превратился в Конгрессе США в тряпку для обуви.

Соответствующее видео опубликовал у себя в соцсетях Сергей Притула, который вместе с другими представителями украинского волонтерского движения был приглашен туда Комиссией по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия).

Видео дня

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Представители Razom for Ukraine, Blue/Yellow for Ukrainе и фонда Повернись живим выступили перед американскими конгрессменами касательно своей работе для укрепления обороноспособности Украины и поддержки ее гражданского общества.

https://www.facebook.com/backandalive/posts/pfbid02rXWJhduRHu9jR5UqfzPFuSEW9DHunCaGfFvmLgNdJEHdaLxKJAHGAVyG9WNKDwfZl

После этого представитель Хельсинкской комиссии Кайл Паркер, который в свое время стоял за так называемым «законом Магнитского», решил продемонстрировать свое отношение к марионеткам Кремля, использовав флаг «ДНР», чтобы почистить им свои ботинки, после чего к нему присоединились и другие присутствующие.

https://twitter.com/serhiyprytula/status/1600621144662482968
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   США ДНР Волонтеры Конгресс США Флаг Сергей Притула

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