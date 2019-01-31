В Конго зафиксировали масштабную вспышку Эболы, заразились 740 человек Сегодня, 16:17 156 Цей матеріал також доступний українською EPA В Конго продолжает распространяться вирус Эбола EPA

В Конго зафиксировали масштабную вспышку лихорадки Эбола, об этом сообщают Новости ООН.

За последние полгода Эболой заразились уже 740 человек. 30% из заразившихся - дети.

Нынешняя вспышка Эболы стала десятой и самой масштабный в Конго. По данным ООН, она также является второй крупнейшей эпидемией Эболы в истории - после вспышки 2014-2016 годов в Либерии, Гвинее и Сьерра-Леоне.

"Заболевание взято под контроль в Мангин, Бени и Команде, однако в Бутембо и КАТВ - на которые в последние недели приходится 65 процентов новых случаев Эболы - вирус продолжает распространяться ", - отмечается в сообщении.

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