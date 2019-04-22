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В Колумбии в результате оползня погибли 17 человек, пятеро ранены

Сегодня, 05:25
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В воскресенье, 21 апреля, в результате оползня в колумбийском департаменте Каука погибли 17 человек, пятеро получили ранения.

Об этом сообщает VOA News со ссылкой на колумбийское агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Причиной оползня стали сильные дожди. В настоящее время группы спасателей заняты поисками других возможных пострадавших.

Отмечается, что оползень заблокировал Панамериканское шоссе, соединяющее Колумбию с Эквадором.

По информации издания, президент страны Иван Дуке Маркес планирует посетить департамент, в котором случилась трагедия, и встретиться с ответственными чиновниками.

Напомним, 24 марта Геологическая служба США сообщила, что на западе Колумбии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр стихии находился вблизи города Тула.

Теги:   Оползень Колумбия

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