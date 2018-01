В Колумбии обрушился строящийся мост, погибли по меньшей мере десять человек

В Колумбии десять человек стали жертвами обрушения строящегося моста, передает CNN.

Катастрофа произошла на границе провинции Кундинамарка и Мета. Мост, который обрушился, должен был стать частью шоссе с Боготы в Вильявисенсио.

Как сообщается, все погибшие и раненые в результате обрушения являются строителями.

Ten people were killed and 3 injured after a bridge under construction collapsed south of Bogotá, Colombia. pic.twitter.com/gieMSMrC2i