В Колумбии обрушился строящийся мост, погибли по меньшей мере десять человек

В Колумбии десять человек стали жертвами обрушения строящегося моста, передает CNN.

Катастрофа произошла на границе провинции Кундинамарка и Мета. Мост, который обрушился, должен был стать частью шоссе с Боготы в Вильявисенсио.

Как сообщается, все погибшие и раненые в результате обрушения являются строителями.

Ten people were killed and 3 injured after a bridge under construction collapsed south of Bogotá, Colombia. pic.twitter.com/gieMSMrC2i — News_Executive (@News_Executive) 15 января 2018 г.

На месте катастрофы проводятся спасательные работы. Под завалами до сих пор могут находиться рабочие.

На данный момент причина обвала неизвестна.

Colapsó el puente de Chirajara en la vía Bogotá - Villavicencio. La estructura, que está en construcción, presento fallas que ocasionaron el incidente. hasta ahora, 10 muertos pic.twitter.com/htIdFz4UDl — Revista MB® (@MBucaramanga) 16 января 2018 г.