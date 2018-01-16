В Колумбии обрушился строящийся мост, погибли по меньшей мере десять человек

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На месте катастрофы проводятся спасательные работы
Фото: portafolio.co

На месте катастрофы проводятся спасательные работы

В Колумбии десять человек стали жертвами обрушения строящегося моста, передает CNN.  

Катастрофа произошла на границе провинции Кундинамарка и Мета. Мост, который обрушился, должен был стать частью шоссе с Боготы в Вильявисенсио.

Как сообщается, все погибшие и раненые в результате обрушения являются строителями.

 

На месте катастрофы проводятся спасательные работы. Под завалами до сих пор могут находиться рабочие.

На данный момент причина обвала неизвестна.

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