В Колумбии нашли четырех детей, которые 40 дней выживали в джунглях после авиакатастрофы
Четверо детей 40 дней прожили в лесах Амазонки после того, как выжили в авиакатастрофе (Фото:Colombian Military Forces / Handout via REUTERS)
В Колумбии нашли живыми четырех детей, которые пережили авиакатастрофу и провели несколько недель в джунглях Амазонки.
Об этом пишет BBC.
Чтобы найти четырех братьев и сестер возрастом 13, 9, 4 и один год, там провели масштабную спасательную операцию, в которой участвовали десятки военнослужащих и местных жителей.
Мать детей, а также двое пилотов погибли, когда их легкомоторный самолет разбился над джунглями еще 1 мая.
Президент Колумбии назвал спасение детей на 40-й день после авиакатастрофы «радостью для всей страны»: «Они были одиноки, они сами достигли примера полного выживания, который останется в истории».
Дети принадлежат к группе коренного населения Уитото. Сейчас их доставили в столицу страны Боготу, где они будут проходить дальнейшее лечение.
Бабушка детей Фатима Валенсия после спасения сказала: «Я очень благодарна, также и матери-земле, что они были найдены».
Она рассказала, что старший из четырех братьев и сестер привык присматривать за тремя другими, когда их мать была на работе, и это помогло им выжить в джунглях.
«Она давала им муку и хлеб с маниокой, любые фрукты в кустах, они знали, что они должны есть», — сказала женщина.
Легкомоторный самолет Cessna 206, на котором летели дети и их мать потерпел катастрофу над джунглями Амазонки из-за неисправности двигателя.
Ранее на месте аварии нашли тела трех взрослых, но оказалось, что дети сбежали из-под обломков и заблудились в тропическом лесу, ища помощь.
После этого там начались массовые поиски, к которым присоединились военные и коренные жители.
В мае спасатели нашли вещи, оставленные детьми, включая детскую бутылку для питья, ножницы, резинку для волос и импровизированное укрытие. Также были обнаружены небольшие следы, что давало надежду, что дети все еще живы.
С вертолетов передавали сообщение голосом бабушки детей, записанное на языке уитото, с призывом к ним прекратить передвигатся, чтобы их было легче найти.
Теперь дедушка детей обратился к президенту страны с просьбой разрешить перевезти детей ближе к их семье в Вильявисенсио, что примерно в 130 км от Боготы.