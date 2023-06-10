В Колумбии нашли четырех детей, которые 40 дней выживали в джунглях после авиакатастрофы 10 июня, 16:49 Четверо детей 40 дней прожили в лесах Амазонки после того, как выжили в авиакатастрофе (Фото:Colombian Military Forces / Handout via REUTERS)

В Колумбии нашли живыми четырех детей, которые пережили авиакатастрофу и провели несколько недель в джунглях Амазонки.



Об этом пишет BBC.

Чтобы найти четырех братьев и сестер возрастом 13, 9, 4 и один год, там провели масштабную спасательную операцию, в которой участвовали десятки военнослужащих и местных жителей.

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Мать детей, а также двое пилотов погибли, когда их легкомоторный самолет разбился над джунглями еще 1 мая.

Президент Колумбии назвал спасение детей на 40-й день после авиакатастрофы «радостью для всей страны»: «Они были одиноки, они сами достигли примера полного выживания, который останется в истории».

Дети принадлежат к группе коренного населения Уитото. Сейчас их доставили в столицу страны Боготу, где они будут проходить дальнейшее лечение.

Бабушка детей Фатима Валенсия после спасения сказала: «Я очень благодарна, также и матери-земле, что они были найдены».

Она рассказала, что старший из четырех братьев и сестер привык присматривать за тремя другими, когда их мать была на работе, и это помогло им выжить в джунглях.

«Она давала им муку и хлеб с маниокой, любые фрукты в кустах, они знали, что они должны есть», — сказала женщина.

Легкомоторный самолет Cessna 206, на котором летели дети и их мать потерпел катастрофу над джунглями Амазонки из-за неисправности двигателя.

Ранее на месте аварии нашли тела трех взрослых, но оказалось, что дети сбежали из-под обломков и заблудились в тропическом лесу, ища помощь.

После этого там начались массовые поиски, к которым присоединились военные и коренные жители.

В мае спасатели нашли вещи, оставленные детьми, включая детскую бутылку для питья, ножницы, резинку для волос и импровизированное укрытие. Также были обнаружены небольшие следы, что давало надежду, что дети все еще живы.

С вертолетов передавали сообщение голосом бабушки детей, записанное на языке уитото, с призывом к ним прекратить передвигатся, чтобы их было легче найти.

Теперь дедушка детей обратился к президенту страны с просьбой разрешить перевезти детей ближе к их семье в Вильявисенсио, что примерно в 130 км от Боготы.