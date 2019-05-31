В КНДР казнили дипломатов после провала саммита с США во Вьетнаме — СМИ 31 мая, 08:58 Цей матеріал також доступний українською Reuters/Leah Millis В КНДР обвинили США в провале саммита Reuters/Leah Millis

Власти КНДР казнили спецпредставителя страны по США Ким Хек Чхоля и еще четырех дипломатов после провальных переговоров с президентом США Дональдом Трампом во Вьетнаме, пишет южнокорейская газета Chosun Ilbo со ссылкой на источники.

По данным издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын распорядился расстрелять дипломатов на военном аэродроме Мирим на восточной окраине Пхеньяна.

Всех дипломатов обвинили в шпионаже в пользу США.

Один из высокопоставленных дипломатов был отправлен в исправительный лагерь с целью «перевоспитания».

СМИ также сообщают, что после саммита во Вьетнаме родная сестра главы КНДР перестала появляться на публике.

Напомним, второй саммит КНДР — США прошел в Ханое 27−28 февраля. Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына завершились досрочно во время второго дня саммита. Стороны также не пришли к согласию по ряду вопросов.

По словам Дональда Трампа, переговоры сорвались из-за того, что КНДР потребовала полной отмены санкций.

В КНДР заявили, что к провалу переговоров между лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом привела «самовольная и нечестная» позиция Вашингтона.