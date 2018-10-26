26 октября 2018, пятница

В Китае женщина ранила ножом 14 детей в детском саду

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Женщина была задержана полицией (иллюстративное фото)

Женщина была задержана полицией (иллюстративное фото)

На юго-западе Китая в городе Чунцин женщина с с кухонным ножом напала на воспитанников детского сада, в результате чего пострадали 14 детей.

Нападение произошло, когда дети возвращались с утренней зарядки, сообщает DW.

Охранники остановили женщину, позднее ее задержала полиция. Дети находятся в больнице, подробностей об их состоянии не сообщается.

О мотивах напавшей на детей женщины пока ничего не известно.

Напомним, 22 октября сообщалось, что в Турции беглый заключенный, вооруженный ножом, совершил нападение на прохожих: ранения получили 11 человек.

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