Больше, чем население Австралии. В Китае за один день коронавирусом заразились 37 миллионов человек — Bloomberg 23 декабря, 15:28 Коронавирус в Китае, 20 декабря (Фото:REUTERS/Aly Song)

В Китае продолжается пандемия коронавируса. Только за один день 20 декабря COVID-19 заразились 37 миллионов человек, сообщает Bloomberg.

Согласно оценкам, которые были представлены на закрытом заседании Национальной комиссии здравоохранения, с начала декабря коронавирусом заболели четверть миллиарда жителей Китая, что составляет 18% населения страны.

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Как сообщает издание, только за 20 декабря коронавирус обнаружили у 37 миллионов жителей Китая. Для сравнения: это примерно на 4 миллиона меньше, чем население Украины, но на 10 миллионов больше, чем население Австралии.

При этом независимые аналитики на днях оценивали примерное количество заболевших лишь в миллион человек ежедневно. Суточная смертность, по их данным, находится на уровне пяти тысяч человек.

Официально власти Китая подтвердили лишь три тысячи случаев с начала декабря.

20 декабря Эрик Фейгл-Динь, эпидемиолог и экономист в области здравоохранения, предупредил о небывалом скачке заболеваемости COVID-19 в материковом Китае.

16 декабря Пекин отказался от отслеживания вероятных заражений COVID-19. Это говорит о послаблении коронавирусной политики Китая и может быть вызвано общественным недовольством.