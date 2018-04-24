В Китае в результате пожара в караоке-баре погибли 18 человек

Cогласно предварительным данным следствия - это мог быть поджог (иллюстративное фото)

В китайском городе Цинъюань (провинция Гуандун) в одном из караоке-баров, расположенном в трехэтажном здании, произошел пожар, жертвами которого стали 18 человек, еще пятеро - получили ожоги различной степени тяжести, передает Xinhua.

Как сообщается, пожар произошел в ночь на вторник, 24 апреля. К настоящему моменту возгорание удалось потушить. Пострадавшие отправлены в ближайшую больницу, на месте работает полиция.

Точная причина пожара пока не известна, однако согласно предварительным данным следствия, это мог быть поджог. Расследование продолжается.

Напомним, в Китае столкнулись две "драконовые" лодки: погибли 17 человек.