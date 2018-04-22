В Китае столкнулись две "драконовые" лодки: погибли 17 человек

В поисково-спасательной операции были задействованы восемь лодок и около 200 человек

На юге Китая в результате столкновения двух "драконовых" лодок во время подготовки к соревнованиям погибли 17 человек, передает Xinhua со ссылкой на местных властей.

Согласно сообщению, инцидент произошел на реке в округе Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района в субботу, 21 апреля в 13:40 по местному времени (8:40 по Киеву).

Сообщается, что две лодки потеряли управление во время подготовки к соревнованиям в день Праздника лета, когда лодки с украшениями в виде головы и хвоста дракона принимают участие в мероприятиях на воде. После столкновения лодки перевернулись и 57 человек оказались в воде, 40 удалось спасти, некоторые из них сами доплыли до берега.

Сначала сообщалось о гибели 11 человек и о шести пропавших без вести.

Фото: ЕРА

В поисково-спасательной операции были задействованы восемь лодок и около 200 человек.

Агентство также сообщает, что полиция уже ведет расследование, двое организаторов тренировочных заплывов задержаны.