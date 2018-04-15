В Китае самолет экстренно приземлился из-за пассажира, напавшего с шариковой ручкой на бортпроводника

В городе Чжэнчжоу в провинции Хэнань (Китай) экстренно приземлился самолет авиакомпании Air China после того, как один из пассажиров напал на бортпроводника.
Об этом сообщает телеканал CGTN.
Лайнер совершал перелет из Чанша в Пекин. Из-за опасной ситуации экипаж совершил экстренную посадку в Чжэнчжоу.
Мужчина пытался ранить бортпроводника шариковой ручкой во время полета.
Все пассажиры, кроме подозреваемого, покинули самолет и находятся в зале ожидания. На месте происшествия работает полиция.
Ранее сообщалось, что в США на взлетной полосе столкнулись самолеты с пассажирами, есть погибшие.
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