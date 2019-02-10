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В Китае произошли очередные масштабные ДТП: 2 погибших, 50 раненых

Сегодня, 17:46
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В провинции Гуйчжоу в Китае произошли масштабные ДТП с участием 120 автомобилей. В результате аварий два человека погибли, более 50 получили ранения.

CGTN сообщают, что масштабные ДТП произошли на двух автострадах в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу.

Одна авария с участием 70 автомобилей произошла около 8 утра по местному времени, в другой аварии столкнулись более 40 автомобилей. По меньшей мере 10 пострадавших находятся в критическом состоянии.

ДТП произошли из-за скользких дорог.

Теги:   ДТП Китай

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