В Китае произошли очередные масштабные ДТП: 2 погибших, 50 раненых Сегодня, 17:46 8 Цей матеріал також доступний українською

В провинции Гуйчжоу в Китае произошли масштабные ДТП с участием 120 автомобилей. В результате аварий два человека погибли, более 50 получили ранения.

CGTN сообщают, что масштабные ДТП произошли на двух автострадах в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу.

Одна авария с участием 70 автомобилей произошла около 8 утра по местному времени, в другой аварии столкнулись более 40 автомобилей. По меньшей мере 10 пострадавших находятся в критическом состоянии.

#UPDATE Two killed, over 50 wounded after two separate road accidents occurred on two expressways in SW #China's Guizhou Province https://t.co/j39HrUiNPz — CGTN (@CGTNOfficial) 10 февраля 2019 г.

ДТП произошли из-за скользких дорог.

