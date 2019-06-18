Александр Гольц
Начало холодной кибервойны. Почему Россия не слышит США
Иван Верстюк
Лайфхаки Нью-Йорка для украинского бизнеса
Богдан Данилишин
Настоящее и будущее теневой экономики
Александр Пасховер
Главное достижение безвизового режима
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

В Китае произошла серия землетрясений: не менее 12 погибших

Сегодня, 04:19
Цей матеріал також доступний українською
В Китае произошла серия землетрясений: не менее 12 погибших - фото

Wang Xiao/Chengdu Economic Daily via REUTERS

Число пострадавших из-за землетрясения в Китае выросло до 125 человек

На юго-западе Китая, в провинции Сычуань в результате серии землетрясений погибли по меньшей мере 12 человек, еще 125 пострадали, сообщает CGTN.

Как сообщает Xinhua, первый подземный толчок магнитудой 6.0 был зафиксирован в понедельник, 17 июня. Эпицентр землетрясения находился на территории уезда Чаннин.

За ним последовал второй толчок магнитудой 5,3, эпицентр которого находился в уезде Гун.

Третий мощный афтершок произошел в ночь на вторник, 18 июня. Эпицентр находился на глубине 17 километров.

Теги:   Землетрясение Китай

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

Страны

Сегодня, 16:20

img
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским — видео
Экономика

Сегодня, 15:41

img
Газпром рассказал, на каких условиях готов проводить переговоры с Нафтогазом
События

Сегодня, 07:31

img
Боевики 34 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе: пострадал военный

Выбор редакции

Другое

Вчера, 21:55

img
Харлан стала чемпионкой Европы по фехтованию — видео
Lifestyle

Сегодня, 10:50

img
Как тренируется и питается Зеленский. Рассказ президентского тренера
Финансы

Сегодня, 20:00

img
Вывод 155 млрд грн из ПриватБанка — не идея НБУ, а реальные последствия отмены национализации — Рожкова

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться