В Китае произошла серия землетрясений: не менее 12 погибших Сегодня, 04:19 Цей матеріал також доступний українською Wang Xiao/Chengdu Economic Daily via REUTERS Число пострадавших из-за землетрясения в Китае выросло до 125 человек Wang Xiao/Chengdu Economic Daily via REUTERS

На юго-западе Китая, в провинции Сычуань в результате серии землетрясений погибли по меньшей мере 12 человек, еще 125 пострадали, сообщает CGTN.

Как сообщает Xinhua, первый подземный толчок магнитудой 6.0 был зафиксирован в понедельник, 17 июня. Эпицентр землетрясения находился на территории уезда Чаннин.

За ним последовал второй толчок магнитудой 5,3, эпицентр которого находился в уезде Гун.

Третий мощный афтершок произошел в ночь на вторник, 18 июня. Эпицентр находился на глубине 17 километров.