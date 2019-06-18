В Китае произошла серия землетрясений: не менее 12 погибших
Сегодня, 04:19
На юго-западе Китая, в провинции Сычуань в результате серии землетрясений погибли по меньшей мере 12 человек, еще 125 пострадали, сообщает CGTN.
Как сообщает Xinhua, первый подземный толчок магнитудой 6.0 был зафиксирован в понедельник, 17 июня. Эпицентр землетрясения находился на территории уезда Чаннин.
За ним последовал второй толчок магнитудой 5,3, эпицентр которого находился в уезде Гун.
Третий мощный афтершок произошел в ночь на вторник, 18 июня. Эпицентр находился на глубине 17 километров.