В Китае писательница описала в книге сцену секса геев: ее приговорили к тюрьме

В Китае писательница известная под псевдонимом Лю, была приговорена к десяти годам тюрьмы за описание в книге сцены секса геев.
Об этом сообщает BBC.
Суд в провинции Аньхой 31 октября осудил писательницу за "производство и продажу непристойных материалов", где изображено "мужское гомосексуальное поведение с развратными сексуальными действиями".
Правоохранители заметили роман после того, как он стал популярным в сети. Было продано более 7 тысяч. копий этого произведения. Писательница заработала на продажах этого и других своих текстов почти $40 тысяч.
Суровое наказание вызвало протесты в соцсетях.
Женщина подала апелляцию.
Что украинцы думают об однополых браках?
«Диалоги о будущем»
Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.
Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?
Комментарии
Правила комментирования