19 ноября 2018, понедельник

В Китае писательница описала в книге сцену секса геев: ее приговорили к тюрьме

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Было продано более 7 тыс. копий произведения, в котором описана сцена с геями

Было продано более 7 тыс. копий произведения, в котором описана сцена с геями

В Китае писательница известная под псевдонимом Лю, была приговорена к десяти годам тюрьмы за описание в книге сцены секса геев.

Об этом сообщает BBC.

Суд в провинции Аньхой 31 октября осудил писательницу за "производство и продажу непристойных материалов", где изображено "мужское гомосексуальное поведение с развратными сексуальными действиями".

Правоохранители заметили роман после того, как он стал популярным в сети. Было продано более 7 тысяч. копий этого произведения. Писательница заработала на продажах этого и других своих текстов почти $40 тысяч.

Суровое наказание вызвало протесты в соцсетях. 

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