28 октября 2018, воскресенье

В Китае пассажирский автобус упал с моста и погрузился в реку почти на 60 метров, есть погибшие

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Автобус слетел с моста после столкновения с автомобилем

Автобус слетел с моста после столкновения с автомобилем

На юго-западе Китая в городе Чунцин в результате падения автобуса с пассажирами в реку погибли два человека. Об этом сообщает Reuters.

Авария произошла около 10 утра по местному времени.

Отмечается, что автобус слетел с моста после столкновения с автомобилем, который ехал против движения на четырехполосном мосту.

По информации государственного телевидения, автобус опустился под воду почти на 60 метро.

На данный момент выясняют, сколько пассажиров находилось в автобусе на момент ДТП.

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