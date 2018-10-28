В Китае пассажирский автобус упал с моста и погрузился в реку почти на 60 метров, есть погибшие

На юго-западе Китая в городе Чунцин в результате падения автобуса с пассажирами в реку погибли два человека. Об этом сообщает Reuters.
Авария произошла около 10 утра по местному времени.
Отмечается, что автобус слетел с моста после столкновения с автомобилем, который ехал против движения на четырехполосном мосту.
По информации государственного телевидения, автобус опустился под воду почти на 60 метро.
На данный момент выясняют, сколько пассажиров находилось в автобусе на момент ДТП.
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