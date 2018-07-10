В Китае оштрафовали и посадили сотни чиновников из-за нарушений, влияющих на экологию

В Китае 4305 госслужащих в 10 провинциях привлекли к ответственности за нарушения, которые приводят к загрязнению окружающей среды.

Как сообщает Reuters, с конца мая инспекторы центрального правительства начали анализ нарушений, которые были обнаружены во время общенационального экологического аудита. Специалисты подчеркнули, что многие нарушения так и не были устранены.

Чиновников обвинили в поверхностных и мошеннических исправлениях. В результате 464 должностных лица были оштрафованы или привлечены к уголовной ответственности и арестованы.

Напомним, в начале 2017 года в страдающем от смога столице Китая Пекине начал работать специальный отряд полиции, который следит за экологией в 16 районах города.