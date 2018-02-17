В Китае на заводе по переработке отходов произошел пожар: погибли девять человек

Девять человек стали жертвами пожара на заводе по переработке отходов в провинции Гуандун на юге Китая, передает Reuters.

Также сообщается, что еще один человек пострадал. Он госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Как передает агентство, огонь вспыхнул утром 17 февраля. В настоящее время пламя ликвидировано.

Правоохранительные органы проводят расследование в связи с произошедшим. Не исключается версия поджога. На данный момент задержан один подозреваемый.

Напомним, в Перу в исправительном центре для подростков произошел пожар, есть погибшие.