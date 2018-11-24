24 ноября 2018, суббота

В Китае на машиностроительном заводе произошел взрыв, есть погибшие

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Причины пожара устанавливаются
Фото: dailypioneer.com

Причины пожара устанавливаются

В Китайской провинции Цзилинь в результате взрыва и пожара на машиностроительном заводе погибли два человека, еще не менее 24 получили ранения, передает Xinhua.

Как отмечается, инцидент произошел в ночь на субботу, 24 ноября, в уезде Дунфэн. Взрыв прогремел на территории одного из объектов компании по производству механического оборудования. В результате взрыва начался пожар.

На месте происшествия работают 220 спасателей, персонал завода эвакуирован.

Причины пожара устанавливаются.

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