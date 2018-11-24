В Китае на машиностроительном заводе произошел взрыв, есть погибшие

В Китайской провинции Цзилинь в результате взрыва и пожара на машиностроительном заводе погибли два человека, еще не менее 24 получили ранения, передает Xinhua.
Как отмечается, инцидент произошел в ночь на субботу, 24 ноября, в уезде Дунфэн. Взрыв прогремел на территории одного из объектов компании по производству механического оборудования. В результате взрыва начался пожар.
На месте происшествия работают 220 спасателей, персонал завода эвакуирован.
Причины пожара устанавливаются.
At least 2 killed, 24 injured after an explosion hit a machinery company in Dongfeng County, NE China's Jilin province; rescue underway pic.twitter.com/m0TEfuKKMe- Global Analytica (@AnalyticaGlobal) 24 ноября 2018 г.
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