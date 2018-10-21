21 октября 2018, воскресенье

В Китае на дне карстовой воронки нашли гигантскую пещеру

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На дне воронки обнаружили две соединенные между собой пещеры
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На дне воронки обнаружили две соединенные между собой пещеры

В китайском регионе Гуанси на дне 200-метровой карстовой воронки альпинисты обнаружили пещеру объемом около 6,7 миллиона кубических метров.

Об этом сообщает ВВС.

Альпинисты спустились в воронку только с помощью веревки. На дне они обнаружили две соединенные между собой пещеры с гигантскими каменными обломками.

Этот регион Китая известен своим карстовым рельефом, который образуется, когда мягкие породы лежат непосредственно на поверхности и поэтому быстро размываются потоками воды от осадков.

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