В Китае известного политика приговорили к пожизненному заключению за коррупцию

В Китае суд города Тяньцзинь признал виновным в получении взяток на сумму 170 миллионов юаней (22,2 миллиона евро) известного политического деятеля, бывшего члена Политбюро КПК, председатель горкома Компартии Китая в Чунцине Сунь Чженцая.

Как сообщает DW, политик получил пожизненное заключение.

Ранее он признал свою вину в том, что в течение 15 лет получал взятки на руководящих должностях в Пекине и провинциях, а также использовал свой статус для содействия интересам других.

В июле 2017 54-летний политик был отстранен от должности, а через два месяца исключен из партии. Вся его собственность была конфискована. Политик также лишен "всех политических прав", отметили представители суда.

Ранее Сунь Чженцай считался одним из возможных преемников главы Китая Си Цзиньпин.

В марте Китай объявил о создании Национальной наблюдательной комиссии, которая контролирует деятельность государственных служащих. Ее задача - препятствовать коррупции и злоупотребления должностными полномочиями.

В то же время критики видят в создании нового органа инструмент репрессий.