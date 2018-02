В Китае фургон въехал в толпу людей, пострадали не менее 18 человек

В Китае в туристическом центре Шанхая водитель фургона въехал в толпу пешеходов, пострадали по меньшей мере 18 человек, они госпитализированы, сообщает телеканал CGTN.

#BREAKING 18 hospitalized after a car hits pedestrians in #Shanghai's Huangpu District on Friday morning; cause of the incident under investigation pic.twitter.com/wsgDTmZaCW — CGTN (@CGTNOfficial) 2 февраля 2018 г.

Как передает ВВС, фургон выехал на тротуар перед кофейней Starbucks и врезался в толпу прохожих. После столкновения с оградой кофейни фургон загорелся, но его быстро потушили.

Отмечается, что среди пострадавших три человека находятся в тяжелом состоянии.

Van plowed into pedestrians in Shanghai. Several dead, many more injured. Gas tanks were found in the van. pic.twitter.com/T9O5qZXt1Z — Augustus Manchurius (@1984to1776) 2 февраля 2018 г.

Причину инцидента расследует полиция.

