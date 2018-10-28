В Китае частная ракета вышла из строя после первого запуска - СМИ

Ракета-носитель предназначалась для доставки спутника на орбиту

В Китае первый запуск коммерческой ракеты-носителя ZQ-1 прошел неудачно. Об этом сообщает AP со ссылкой на представителя компании LandSpace Technology Corporation.

Запуск ракеты произошел 27 октября в 16.00 на космодрома Цзюцюань.

Отмечается, что после взлета полет ZQ-1 был нормальным, на первой и второй ступени все шло в штатном режиме, однако на третьей ступени ракета вышла из строя.

Ракета-носитель предназначалась для доставки спутника для трансляции центрального телевидения Китая на заданную орбиту.

Длина ZQ-1 составляет 19 метров, а диаметр – 1,35 метра. Взлетная масса трехступенчатой ракеты-носителя составляет 27 тонн, а стартовая тяга – 45 тонн.

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