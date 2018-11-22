В Китае автомобиль въехал в толпу школьников: есть погибшие и пострадавшие

В провинции Ляолин на северо-востоке Китая автомобиль въехал в толпу школьников, которые переходили дорогу.
Как сообщает Associated Press, в результате инцидента погибли пять человек, еще 18 были доставлены в больницы с различными травмами.
Отмечается, что водитель автомобиля был задержан. Правоохранители устанавливают мотивы его поступка.
#BREAKING: 5 killed, 18 injured after a car slammed into multiple students outside a primary school in Huludao, NE China's Liaoning province; investigation underway. pic.twitter.com/kqRwLBqaQw— People's Daily,China (@PDChina) 22 ноября 2018 г.
Напомним, 27 октября в Кривом Роге во время гонок на выживание автомобиль въехал в толпу.
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