В Китае автомобиль въехал в толпу школьников: есть погибшие и пострадавшие

В провинции Ляолин на северо-востоке Китая автомобиль въехал в толпу школьников, которые переходили дорогу.

Как сообщает Associated Press, в результате инцидента погибли пять человек, еще 18 были доставлены в больницы с различными травмами.

Отмечается, что водитель автомобиля был задержан. Правоохранители устанавливают мотивы его поступка.

#BREAKING: 5 killed, 18 injured after a car slammed into multiple students outside a primary school in Huludao, NE China's Liaoning province; investigation underway. pic.twitter.com/kqRwLBqaQw