22 ноября 2018, четверг

В Китае автомобиль въехал в толпу школьников: есть погибшие и пострадавшие

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Правоохранители устанавливают мотивы водителя, которые въехал в толпу детей (иллюстративное фото)

Правоохранители устанавливают мотивы водителя, которые въехал в толпу детей (иллюстративное фото)

В провинции Ляолин на северо-востоке Китая автомобиль въехал в толпу школьников, которые переходили дорогу.

Как сообщает Associated Press, в результате инцидента погибли пять человек, еще 18 были доставлены в больницы с различными травмами.

Отмечается, что водитель автомобиля был задержан. Правоохранители устанавливают мотивы его поступка.

Напомним, 27 октября в Кривом Роге во время гонок на выживание автомобиль въехал в толпу.

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