13 сентября 2018, четверг

В Китае автомобиль въехал в толпу людей: девять погибших, 46 пострадавших

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В инциденте погибли по меньшей мере девять человек
Фото: MSN Singapore via Twitter

В инциденте погибли по меньшей мере девять человек

В городе Хэнъян на юго-востоке Китая автомобиль протаранил толпу пешеходов на городской площади, в результате погибли по меньшей мере девять человек.

Местные власти сообщили, что еще 46 человек получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии, передает CNN.

По сообщению, водитель преднамеренно въехал в толпу людей.

Правоохранители взяли под стражу водителя. Неизвестно, связан ли этот случай с терроризмом.

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