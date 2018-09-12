В Китае автомобиль въехал в толпу людей: девять погибших, 46 пострадавших

В городе Хэнъян на юго-востоке Китая автомобиль протаранил толпу пешеходов на городской площади, в результате погибли по меньшей мере девять человек.
Местные власти сообщили, что еще 46 человек получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии, передает CNN.
По сообщению, водитель преднамеренно въехал в толпу людей.
Правоохранители взяли под стражу водителя. Неизвестно, связан ли этот случай с терроризмом.
Breaking: At least 3 dead and more than 40 injured after an SUV rammed into a crowd of people in Hengyang, China. A man is in custody and the motive is under investigation. (Via @ZhangZhulin) pic.twitter.com/XLEkBhN9kr— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 12 сентября 2018 г.
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования