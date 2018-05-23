В Китае американский дипломат получил травму мозга из-за "аномальных звуков"

Сотрудник консульства США в китайском городе Гуанчжоу пожаловался на "аномальные" звуковые ощущения и давление, которые привели к незначительной травме головного мозга, сообщило посольство США.
Как передает Reuters, американский гражданин жаловался на необычные "физические симптомы" с конца 2017 года по апрель 2018 года. Впоследствии у него диагностировали незначительную черепно-мозговую травму.
Посольство США "серьезно восприняло сообщение" и предупредило американских граждан, находящихся в Китае, об угрозе их здоровью.
Позже государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что "акустическая атака" в Китае "с медицинской точки зрения" похожа на инциденты на Кубе.
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Напомним, что в 2017 году на Кубе по меньшей мере 22 американских дипломата и члены их семей пострадали в результате таинственных "акустических атак".
Кроме того, подобные симптомы, которые включают головокружение, головные боли и тошноту, были обнаружены у десяти из 27 дипломатов Канады и членов их семей.
Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за ряд акустических атак на Кубу.
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