В Китае американский дипломат получил травму мозга из-за "аномальных звуков"

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В 2017 году аналогичные жалобы поступали из Кубы
Фото: pixabay.com

В 2017 году аналогичные жалобы поступали из Кубы

Сотрудник консульства США в китайском городе Гуанчжоу пожаловался на "аномальные" звуковые ощущения и давление, которые привели к незначительной травме головного мозга, сообщило посольство США.

Как передает Reuters, американский гражданин жаловался на необычные "физические симптомы" с конца 2017 года по апрель 2018 года. Впоследствии у него диагностировали незначительную черепно-мозговую травму.

Посольство США "серьезно восприняло сообщение" и предупредило американских граждан, находящихся в Китае, об угрозе их здоровью.

Позже государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что "акустическая атака" в Китае "с медицинской точки зрения" похожа на инциденты на Кубе.

Смотрите также

Напомним, что в 2017 году на Кубе по меньшей мере 22 американских дипломата и члены их семей пострадали в результате таинственных "акустических атак". 

Кроме того, подобные симптомы, которые включают головокружение, головные боли и тошноту, были обнаружены у десяти из 27 дипломатов Канады и членов их семей.

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за ряд акустических атак на Кубу.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове