В Кишиневе прогремел взрыв в многоэтажке. Как минимум восемь погибших

В ночь на воскресенье, 7 октября, в многоэтажном доме столицы Молдовы Кишиневе прогремел взрыв.
В результате взрыва погибло не менее восьми человек, передает Sputnik Молдова.
Сообщается, что от взрыва пострадали квартиры на 15, 16 и 17 этажах.
Точное количество пострадавших в данный момент неизвестно. На месте происшествия работают спасатели.
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