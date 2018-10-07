07 октября 2018, воскресенье

В Кишиневе прогремел взрыв в многоэтажке. Как минимум восемь погибших

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От взрыва пострадали квартиры 15, 16 и 17 этажей
Фото: АиФ Молдова

От взрыва пострадали квартиры 15, 16 и 17 этажей

В ночь на воскресенье, 7 октября, в многоэтажном доме столицы Молдовы Кишиневе прогремел взрыв.

В результате взрыва погибло не менее восьми человек, передает Sputnik Молдова.

Сообщается, что от взрыва пострадали квартиры на 15, 16 и 17 этажах.

Точное количество пострадавших в данный момент неизвестно. На месте происшествия работают спасатели.

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